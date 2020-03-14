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Дело Гандзюк: названа дата доставки в Украину главного подозреваемого

суббота, 14 марта 2020, 20:25
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Одного из главных фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, Алексей Левина (Москаленко) доставят в Украину в понедельник, 16 марта.

Об этом сообщает "Hromadske" со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора.

Вскоре после доставки суд будет выбирать Левину меру пресечения.

"Прилетает в понедельник. В течение 48 часов с момента его доставки украинский суд должен избрать ему меру пресечения", – сказал источник.

Напомним, Левин был задержан в Болгарии 24 января. Его обвиняют в организации покушения на Екатерину Гандзюк. 11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции, разрешение экстрадировать Левина в Украину.

Подробнее о расследовании читайте в материале "Апострофа": Год без Кати: почему заказчики убийства Гандзюк до сих пор на свободе.

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