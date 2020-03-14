Дело Гандзюк: названа дата доставки в Украину главного подозреваемого

Одного из главных фигурантов дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, Алексей Левина (Москаленко) доставят в Украину в понедельник, 16 марта.
Об этом сообщает "Hromadske" со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора.
Вскоре после доставки суд будет выбирать Левину меру пресечения.
"Прилетает в понедельник. В течение 48 часов с момента его доставки украинский суд должен избрать ему меру пресечения", – сказал источник.
Напомним, Левин был задержан в Болгарии 24 января. Его обвиняют в организации покушения на Екатерину Гандзюк. 11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции, разрешение экстрадировать Левина в Украину.
Подробнее о расследовании читайте в материале "Апострофа": Год без Кати: почему заказчики убийства Гандзюк до сих пор на свободе.