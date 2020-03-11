Главного подозреваемого по делу Гандзюк экстрадируют в Украину: подробности

Алексей Москаленко (Левин), который является фигурантом дела об убийстве журналистки Екатерины Гандзюк, в скором времени будет экстрадирован в Украину. В данный момент он находится на территории Болгарии.

Решение принял местный суд, о чем заявил изданию "Слидство.Инфо" заместитель генерального прокурора Виктор Трепак.

Это было решение апелляционного суда, так как до этого подозреваемый подал обжалование на решение об экстрадиции.

По словам Трепака, сам процесс экстрадиции может затянуться на несколько недель.

Напомним, что Москаленко задержали 24 января. Следствие считает, что он вместе с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером заказал нападение на активистку, которая вследствие умерла.

Подробнее о расследовании читайте в материале "Апострофа": Год без Кати: почему заказчики убийства Гандзюк до сих пор на свободе.