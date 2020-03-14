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Появились слухи про четвертый случай коронавируса в Украине: реакция Минздрава

суббота, 14 марта 2020, 12:59
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В сети запустили информацию о том, что в Тернопольской области у женщины, которая вернулась из Италии, тесты показали положительный результат на коронавирус COVID-19, первая жертва которого в Украине уже умерла.

Об этом сообщил telegram-канал "Коронавирус.Экстренно".

"Женщина начала себя плохо чувствовать и обратилась в медучреждение. Медики сделали нужные анализы на выявление вируса гриппа, но они не подтвердились. Женщину оперативно направили в областной центр, так как она начала испытывать трудности с работой дыхательной системы и задыхаться", - пишет telegram-канал.

Затем появилась информация о том, что тесты на коронавирус, которые сделали в Тернополе, якобы дали положительный результат.

Однако в Министерстве здравоохранения это отрицают.

"По состоянию на 13:00 14 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: в Черновицкой области - два случая и в Житомирской - один (летальный) случай", - сообщили в Минздраве, порекомендовав доверять информации только с официальных источников.

Ранее были опубликованы результаты тестов женщины, которые не подтвердили у нее коронавирус.

Как сообщал "Апостроф", с целью предотвращения распространения коронавируса Польша частично закрывает границу с Украиной.

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