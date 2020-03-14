Польша частично закрывает границу с Украиной: список переходов, которые не будут работать

С целью предотвращения распространения коронавируса Польша частично закрывает границу с Украиной, а наша страна с 17 марта полностью закрывает авиасообщение.

Об этом сообщает журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Остановка движения на польско-украинской границе будет на таких пропускных пунктах (с 00.00 15 марта):

Долгобичув - Угринов - автомобильный;

Зосин - Устилуг - автомобильный;

Хребенне - Рава-Русская - железнодорожный;

Медыка - Шегини - автомобильно/пеший;

Кросценко - Смильница - автомобильный;

Кросценко - Хыров - железнодорожный;

Будомеж - Грушев - автомобильный.

Пересекать границу смогут только граждане Польши, иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Польши, или находятся под постоянной опекой граждан Польши. Также иностранцы, которые имеют Карту Поляка. Главы дипмиссий и члены консульств. Иностранцы, которые имеют право постоянного или временного проживания на территории Республики Польша. Иностранцы, которые имеют право работать в стране и имеют на это разрешение. Иностранцы, которые водят транспортное средство для перевоза грузов.

Как сообщал "Апостроф", на заседании СНБО, которое инициировал президент Украины Владимир Зеленский, в пятницу, 13 марта, было принято решение закрыть границу для всех иностранцев, въезжающих в Украину.