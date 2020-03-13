В Украине первый человек умер от коронавируса: что о нем известно

В Украине умерла зараженная коронавирусом 71-летняя пенсионерка из Житомирской области.

Об этом говорится в заявлении МОЗ.

Пожилая женщина проживала в городе Радомышль, где у нее и обнаружили COVID-19. О ее болезни стало известно 12 марта, пенсионерку сразу госпитализировали. Первые симптомы появились еще 3 марта.

О смерти рассказала инфекционист Ольга Голубовская. Больная женщина была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, в Радомышле Житомирской области не работают рынки и не ездит общественный транспорт. Такие меры ввели после того, как в городе зафиксировали случай заражения коронавирусом.

COVID-19 диагностировали у женщины 1949 года рождения. Она вернулась из Польши, после чего гостила у родственников во Львове.

Как сообщал "Апостроф", пенсионерка с Житомирской области, у которой в Украине диагностировали коронавирус, 8 марта была в церкви.