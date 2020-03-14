"Укрзализныця" отменяет поезда в Польшу: что известно

С целью предотвращения распространения коронавируса в ночь с 14 на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей, которая 15 марта частично закрывает границу с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Всего между Украиной и Республикой Польша курсируют:

два скоростных поезда № 705/716 и 715/706 Киев - Перемышль;

№ 36 Одесса - Перемышль;

№ 67 Киев - Варшава;

№ 51 Львов - Вроцлав;

беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав.

Последние поезда из Польши проведут свои рейсы в Украину 14 марта: два поезда Интерсити+ с Перемышля и ночной поезд из Варшавы.

Из Киева утром 14 марта до конечной станции Перемышль отправились два поезда Интерсити+. На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, больше поездов в эту страну "Укрзализныця" отправлять не будет. Поезда Интерсити будут курсировать до Львова.

"Продажа билетов на рейсы, которые отменены, приостановлена. Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах "Укрзализныци" согласно с действующими нормативно-правовыми актами и правилами", - говорится в сообщении.

Также отмечают, что билеты, приобретенные онлайн, можно вернуть на сайте или в мобильном приложении.

Другие международные поезда и поезда внутреннего сообщения продолжают курсировать по графику. При пересечении границы с Украиной всем пассажирам проводится температурный скрининг.

Как сообщал "Апостроф", на заседании СНБО, которое инициировал президент Украины Владимир Зеленский, в пятницу, 13 марта, было принято решение закрыть границу для всех иностранцев, въезжающих в Украину.