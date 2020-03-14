RU  UA  EN

суббота, 14 марта
  • НБУ:USD 25.95
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

14 марта

13:53
Закрытие границ Украиной и странами ЕС: все, что нужно знать путешественникам и бизнесменам
13:09
Злата Огневич кардинально сменила имидж - теперь певица похожа на подростка Lime
12:59
Появились слухи про четвертый случай коронавируса в Украине: реакция Минздрава
12:58
"Укрзализныця" отменяет поезда в Польшу: что известно
12:38
В Киеве проходит марш добровольцев: онлайн трансляция
12:16
Чума убьет миллионы людей: что говорится в пророчествах Ванги на 2020 год
12:00
В Николаеве чемпионка Украины сбила насмерть беременную: фото, видео и все подробности
11:26
Как прошла вторая церемония роз проекта Холостяк-10 и кто покинул шоу Lime
11:22
В Украине отмечают День добровольца: Зеленский обратился с поздравлением
10:47
В центре Киева заметили ручного леопарда: фото и видео
10:21
Жизнь уже не будет прежней: медики описали тяжелые осложнения после излечения коронавируса
10:03
Обращалась к двум врачам: заболевшая Хайди Клум не может пройти тест на коронавирус Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Укрзализныця" отменяет поезда в Польшу: что известно

суббота, 14 марта 2020, 12:58
переглянути новину українською

С целью предотвращения распространения коронавируса в ночь с 14 на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей, которая 15 марта частично закрывает границу с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Всего между Украиной и Республикой Польша курсируют:

  • два скоростных поезда № 705/716 и 715/706 Киев - Перемышль;
  • № 36 Одесса - Перемышль;
  • № 67 Киев - Варшава;
  • № 51 Львов - Вроцлав;
  • беспересадочные вагоны Киев - Вроцлав.

Последние поезда из Польши проведут свои рейсы в Украину 14 марта: два поезда Интерсити+ с Перемышля и ночной поезд из Варшавы.

Из Киева утром 14 марта до конечной станции Перемышль отправились два поезда Интерсити+. На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, больше поездов в эту страну "Укрзализныця" отправлять не будет. Поезда Интерсити будут курсировать до Львова.

"Продажа билетов на рейсы, которые отменены, приостановлена. Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах "Укрзализныци" согласно с действующими нормативно-правовыми актами и правилами", - говорится в сообщении.

Также отмечают, что билеты, приобретенные онлайн, можно вернуть на сайте или в мобильном приложении.

Другие международные поезда и поезда внутреннего сообщения продолжают курсировать по графику. При пересечении границы с Украиной всем пассажирам проводится температурный скрининг.

Как сообщал "Апостроф", на заседании СНБО, которое инициировал президент Украины Владимир Зеленский, в пятницу, 13 марта, было принято решение закрыть границу для всех иностранцев, въезжающих в Украину.

Фотогалереи

Все
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Читайте также

Деньги или забота о пассажирах: как МАУ Коломойского зарабатывает на коронавирусе

Первая смерть в Украине и тысяча в Италии: коронавирус-"убийца" атаковал мир с новой силой

Через несколько дней узнаем, есть ли коронавирус на Полтавщине - врач из Кременчуга

Крик, удар кулака или выстрел: кто убивает будущее Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: