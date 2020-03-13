Украина закрывает границы для иностранцев: что известно

На заседании СНБО, которое инициировал президент Украины Владимир Зеленский, в пятницу, 13 марта, было принято решение закрыть границу для всех иностранцев, въезжающих в Украину.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на Совете национальной безопасности и обороны будем принимать следующее решение", - сказал он.

По его словам, что касается запрета на въезд для граждан Украины, то его не будет, но порекомендовал украинцам воздержаться от поездок за границу.

"Все граждане Украины за границей смогут вернуться, но те страны, в которых коронавирус, они будут проходить определенные процедуры, обсервацию. За неделю все пункты пропуска должны быть обеспечены экспресс-тестами, все их будут проходить", - сказал Данилов.

Как сообщал "Апостроф", ранее были озвучены эффективные рекомендации для украинцев, как не заразиться СOVID-19.

Также были названы адреса больниц в Киеве, где можно пройти бесплатный экспресс-тест на коронавирус.