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В Киеве проходит марш добровольцев: онлайн трансляция

суббота, 14 марта 2020, 12:38
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В субботу, 14 марта, когда в Украине отмечается День украинских добровольцев, в Киеве проходит Марш патриотов. В шествии принимают участие ветераны российско-украинской войны, волонтеры и другие активисты.

Онлайн-трансляцию марша ведут украинские каналы на Youtube.

Сотни участников марша планируют пройти улицам Грушевского, Шелковичная, Институтская, Банковая и Аллеей Небесной сотни.


Конечная цель похода - Офис президента, где активисты собираются передать главе государства, а также украинскому правительству и Верховной Раде свои требования.

Ранее в Михайловском Златоверхом соборе состоялся молебен о погибших в украинско-российской войне на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам о ситуации с распространением коронавируса в стране.

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