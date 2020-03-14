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В Украине перед закрытием границ резко взлетели цены на билеты

суббота, 14 марта 2020, 22:50
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Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины в связи с пандемией коронавируса.

Об этом со ссылкой на данные сайта компании сообщает "РБК-Украина".

Согласно решению СНБО, в 00:00 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 00:00 17 марта прекращается авиасообщение. Ранее МАУ анонсировала дополнительные рейсы до 17 марта, чтобы забрать всех украинцев, желающих вернуться из-за границы.

Как сообщала пресс-служба компании, в течение ближайших двух дней МАУ планирует выполнить несколько дополнительных рейсов для вывоза украинцев из-за рубежа. В частности, МАУ запустили дополнительный рейсы по маршруту Киев - Лондон - Киев и Киев - Вена - Киев вечером 14 марта, а также увеличена емкость на маршруте Киев - Тель-Авив - Киев и планируется дополнительный рейс в Париж.

При этом, согласно информации на сайте компании, в частности, из Лондона в Киеве эконом классом сегодня можно улететь за 9,7 тыс. гривен, а вот цена на воскресенье почти в три раза выше - 24,2 тыс. гривен.

Из Парижа в Киев на сегодня билетов уже нет, но в воскресенье из французской столицы можно вернуться в Киеве почти за 22 тыс. гривен, а 16 марта цена за билет в один конец превышает 35 тыс. гривен.

Еще один дополнительный маршрут - Вена-Киев - цена на билет стартует от 10 тыс. гривен, если лететь 15 марта, и от 12,8 тыс. гривен до 19,9 тыс. грн придется заплатить за билет на 16 марта. Причем стоимость билета на рейс Австрийских авиалиний на 4тыс ниже, чем у МАУ.

Из Тель-Авива в украинскую столицу завтра можно улететь за 28,3 тыс. гривен.

Отмечается также, что билеты на рейсы европейских лоукостеров Ryanair и Wizzair на воскресенье или раскуплены, или рейсы на этот день не запланированы.

Как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 14 марта, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о закрытии границы Украины в связи с пандемией коронавируса.

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