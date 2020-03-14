МАУ объявила о полном прекращении пассажирских рейсов: что важно знать

В то время как Украина вскоре закрывает из-за угрозы коронавируса выезд из страны, авиакомпания МАУ полностью прекращает пассажирское авиасообщение.

Об этом сообщают на сайте МАУ.

В исполнение решения СНБО закрыть границу для всех иностранцев компания закрывает регулярное пассажирское авиасообщение с 00:00 часов в ночь с 16 на 17 марта.

"Наши пассажиры - соотечественники, которые находятся за рубежом, должны вернуться домой до сих пор, воспользовавшись всеми возможными средствами транспортного сообщения", – говорится в сообщении.

Гражданам Украины, которые не успеют вернуться домой в течение 15-16 марта, нужно обратиться в украинское консульство. Для таких случаев будут организованы специальные отдельные нерегулярные рейсы для возвращения украинцев домой.

Авиакомпания МАУ предупреждает, что количество имеющихся свободных мест на ее собственных регулярных рейсах 15 и 16 марта - ограничено, поэтому просит с пониманием относиться к ограниченным возможностям.

Сейчас МАУ планирует выполнение в течение ближайших двух суток дополнительных регулярных рейсов для вывоза граждан Украины.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий прокомментировал закрытие авиасообщения украинскими компаниями на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"Мы с авиакомпаниями говорим, чтобы они не пытались компенсировать будущие убытки в цене билетов", – заявил он.

Он также добавил, что Украина должна принимать такие меры, поскольку должна реагировать на опережение распространения коронавируса в стране.

Как сообщал "Апостроф", власти Украины приняли решение закрыть границу для всех иностранцев, в то же время другие страны также пытаются обезопасить своих граждан в связи с угрозой распространения коронавируса.

Украинцев уже не пропускают на границе на польских КПП. При этом официальные власти Польши заявляли, что режим запрета на пересечение границы начнет действовать в ночь на воскресенье - с 00:00 часов 15 марта.