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Украина из-за коронавируса закрывает выезд из страны, но есть исключение

суббота, 14 марта 2020, 16:15
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В условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19 украинские власти приняли решение закрыть границу для всех иностранцев, а также закрыть пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщений.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Пункты пропуска будут закрыты с 17 марта 2020 года с 00:00 в течение следующих двух недель. Для украинцев, путешествующих собственным транспортом, ПП открыты.

В то же время СНБО обращается ко всем гражданам Украины с просьбой вернуться до 17 марта 2020 года.

"В случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера будет организована отправление украинских граждан спецрейсами", - говорится в сообщении.

Напомним, с 16 марта 2020 года с 00:00 в течение следующих двух недель прекращается въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, за исключением лиц, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Украины, и по отдельным решениям Министерства иностранных дел Украины - аккредитованных работников дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций.

Как сообщал "Апостроф", власти Украины приняли решение закрыть границу для всех иностранцев, в то же время другие страны также пытаются обезопасить своих граждан в связи с угрозой распространения коронавируса.

Украинцев уже не пропускают на границе на польских КПП. При этом официальные власти Польши заявляли, что режим запрета на пересечение границы начнет действовать в ночь на воскресенье - с 00:00 часов 15 марта.

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