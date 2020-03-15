Главный удар будет из-за границы: что угрожает Украине из-за пандемии коронавируса

Эксперты рассказали чем угрожает Украине пандемия коронавируса и какие последствия ждут страну в ближайшее время из-за карантина.

Об этом сообщает "Апостроф".

"Гораздо важнее сейчас – как сильно по нам ударят внешние факторы, а не то, что мы сами запретим. Внешние последствия нивелируют все внутренние", - сказал Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса.

По его словам, потери от карантина будут, но какими - прогнозировать сейчас крайне сложно.

Эту точку зрения разделяют и другие эксперты.

"Если говорить о прямых потерях – сокращение выручки ресторанов, перевозчиков, организаторов мероприятий, то они составят порядка 20 миллиардов гривен в течение одного квартала (если ограничительные меры будут продлены на такой период). Но прямые потери не так страшны, страшнее – косвенные потери, связанные с падением мировой экономики", - сказал эксперт института GROWFORD Алексей Кущ.

По словам директора экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолия Амелина, по итогам 2020 года ВВП Украины может сократиться на 1-1,5% (для сравнения, в 2019 году ВВП, по предварительным данным, вырос на 3,2-3,3%, а в госбюджете-2020 рост ВВП заложен на уровне 3,7% - "Апостроф").

"Но, если правительство представит эффективный план действий, мы сможем пройти этот кризис не так болезненно, как если бы пустили все на самотек", - сказал эксперт изданию.

Полный текст материала "Апострофа" читайте здесь: Экономика на карантине: сколько потеряет Украина из-за коронавируса.