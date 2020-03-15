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Как будут ходить поезда в Украине при карантине: важные изменения

воскресенье, 15 марта 2020, 13:51
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Со вторника, 17 марта, когда в Украине закрывают границы в связи с пандемией коронавируса, "Укрзализныця" прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки.

Об этом сообщает министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей Facebook-странице.

Поезда не будут курсировать на время карантина, или до принятия соответствующих постановлений правительства, с 17 марта (в ночь с 16 на 17 марта закрывают границы)

Внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение сейчас осуществляется в штатном режиме согласно графику. Международные железнодорожные грузовые перевозки, согласно решению правительства, продолжаются.

"Укрзализныця" постоянно принимает меры по противодействию занесения и распространения в Украине нового коронавируса. В частности, осуществляется регулярная влажная уборка и дезинфекция вокзальных помещений, пассажирских вагонов в пути следования и в пунктах оборота. Каждый час проводится дополнительная дезинфекция в местах наибольшей концентрации пассажиров. Также обеспечено выделение, оборудование и надлежащее состояние санитарных тупиков для проведения карантинных мероприятий на случай эпидемических осложнений в поездах; проведены инструктажи членов поездных бригад по вопросам выявления и профилактики заболеваний; на вокзалах обустраиваются помещения для временной изоляции больных с признаками инфекции", - написал Криклий.

Напоминаем, согласно постановлению Кабинета Министров Украины №288-р с 17 марта закрываются пункты пропуска через государственную границу Украины международного регулярного пассажирского сообщения (за исключением ряда категорий граждан); временно запрещено пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, пункты пропуска открыты.

Как сообщал "Апостроф", со вторника, 17 марта, Россия, Польша и Беларусь приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной, Молдовой и Латвией.

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