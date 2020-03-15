RU  UA  EN

воскресенье, 15 марта
  • НБУ:USD 25.95
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.95
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

15 марта

18:30
Бывший премьер Украины попал в больницу в обессиленном состоянии
17:46
Как сделать антисептик своими руками и защититься от коронавируса
17:00
В центре Харькова произошла стрельба: первые подробности
16:59
Вместе выстоим в пандемии: подростки из Австрии вызвали фурор в сети своим обращением
16:30
В Киеве показали, как "борются" с коронавирусом: в сети засомневались и опубликовали видео
16:20
Главный удар будет из-за границы: что угрожает Украине из-за пандемии коронавируса
16:12
Кабмин должен принять меры для спасения экономики – Максим Степанов
15:59
В каких областях Украины нашли коронавирус: опубликована карта
15:42
В Киеве появился новый яркий мурал, посвященный коронавирусу: фото
15:10
Ученые обнаружили в пустыне социальную сеть, возрастом в 30 тысяч лет
14:58
По Украине прошел шторм: тысячи людей остались без света
14:35
На Донбассе два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как сделать антисептик своими руками и защититься от коронавируса

воскресенье, 15 марта 2020, 17:46
переглянути новину українською
Фото:

Как советуют специалисты, чтобы не заразиться коронавирусом СOVID-19, которому ВОЗ присвоила статус пандемии, нужно чаще мыть руки, а в случае дефицита антисептических средств, можно сделать их своими руками.

Несколькими рецептами антисептиков поделилась Всемирная организация здравоохранения.

Так, в первом варианте состава нужно смешать: 8333 мл этанола, 417 мл перекиси водорода и 145 мл глицерина. Чтобы получить дезинфицирующее средство, надо в 7515 мл изопропилового спирта влить 417 мл перекиси водорода и 145 мл глицерина добавить желаемое количество воды.

Что касается второго варианта антисептического средства, то здесь понадобится изопропиловый спирт 99,8%, перекись водорода 3%, глицерин 98%, стерильная дистиллированная или кипяченая охлажденная вода.

Медики рекомендовали обрабатывать руки полученным раствором не менее 30 секунд, особенно хорошо очищая под ногтями.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что опасный коронавирус может передаваться и без общения с зараженным COVID-19.

Фотогалереи

Все
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до

Читайте также

Деньги или забота о пассажирах: как МАУ Коломойского зарабатывает на коронавирусе

Первая смерть в Украине и тысяча в Италии: коронавирус-"убийца" атаковал мир с новой силой

Через несколько дней узнаем, есть ли коронавирус на Полтавщине - врач из Кременчуга

Крик, удар кулака или выстрел: кто убивает будущее Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: