Как сделать антисептик своими руками и защититься от коронавируса

Как советуют специалисты, чтобы не заразиться коронавирусом СOVID-19, которому ВОЗ присвоила статус пандемии, нужно чаще мыть руки, а в случае дефицита антисептических средств, можно сделать их своими руками.

Несколькими рецептами антисептиков поделилась Всемирная организация здравоохранения.

Так, в первом варианте состава нужно смешать: 8333 мл этанола, 417 мл перекиси водорода и 145 мл глицерина. Чтобы получить дезинфицирующее средство, надо в 7515 мл изопропилового спирта влить 417 мл перекиси водорода и 145 мл глицерина добавить желаемое количество воды.

Что касается второго варианта антисептического средства, то здесь понадобится изопропиловый спирт 99,8%, перекись водорода 3%, глицерин 98%, стерильная дистиллированная или кипяченая охлажденная вода.

Медики рекомендовали обрабатывать руки полученным раствором не менее 30 секунд, особенно хорошо очищая под ногтями.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что опасный коронавирус может передаваться и без общения с зараженным COVID-19.