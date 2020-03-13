RU  UA  EN

пятница, 13 марта
  • НБУ:USD 25.95
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.95
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 марта

11:35
Из-за коронавируса Зеленский собирает экстренное заседание СНБО: к чему готовиться
11:22
Little Big показали трек для Евровидения: теперь танцор из их клипа - новый герой соцсетей Lime
11:01
Подлинник Сальвадора Дали нашли в комиссионном магазине - прежний владелец отдал его бесплатно Lime
10:15
Изолированы и никого не заражаем: Том Хэнкс рассказал, как они с женой переносят коронавирус Lime
10:04
Екатерина Кухар сверкнула стройной фигурой на отдыхе в Таиланде: фото Lime
07:03
Как сделать дома квас из березового сока: рецепт, ингридиенты и советы Lime

12 марта

23:34
Второй этап аннексии: Забужко указала на коварный план Путина с новой Конституцией
21:06
Как будет работать Рада в период карантина: в сети показали фото документа
20:53
Зеленский назначил новую замглавы ОПУ: фото и биография
19:18
В посте о коронавирусе Том Хэнкс показал перчатку, но дело не в болезни - это фишка его Инстаграма Lime
19:02
5 лучших оптических иллюзий, которые до сих пор сводят с ума соцсети Lime
18:10
Что если бы герои "Друзей" повстречали себя молодых: 5 забавных фото к перезапуску сериала Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Коронавирус вышел на новый уровень: передается без контакта с зараженным

пятница, 13 марта 2020, 11:05
переглянути новину українською
Фото: 34.ua

Опасным коронавирусом, о пандемии которого на днях заявили в ВОЗ, может передаваться и без общения с зараженным COVID-19.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Новую фазу заболевания зафиксировали в Малайзии. В ведомстве заявили, что проводили наблюдение для выявления спорадических случаев путем тестирования образцов от пациентов, не имевших истории поездок в опасные страны или контактов с подтвержденными случаями коронавируса.

"По состоянию на 11 марта было протестировано в общей сложности 600 образцов, и один образец оказался положительным для Covid-19", – сказал глава Минздрава Нур Хишам Абдулла.

Возникновение спорадического случая свидетельствует о том, что болезнь распространилась в обществе и вышла из-под контроля. Это соответствует третьей фазе распространения заболевания.

В Малайзии проводят расследование, чтобы установить источник этого спорадического случая.

Тем временем Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса сообщает, что по состоянию на утро пятницы, 13 марта, коронавирусом в мире заразились 128 343 человек, жертвами болезни стали 4720 человек, выздоровели – 68 324 человек.

Как сообщал "Апостроф", премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к британцам с тревожным заявлением про коронавирус.

Фотогалереи

Все
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Читайте также

Новые зараженные в Украине и "мор" в Италии: как коронавирус атакует планету - итоги дня

"Чума" 21 века: шокирующее заявление Меркель, карантин в Украине и другие подробности о коронавирусе

Массовая смертность и расстрелы на месте: свежие данные про коронавирус в разных странах

Ликвидация генерала и бомбы на головы людей: что сейчас происходит в Сирии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: