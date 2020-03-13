Коронавирус вышел на новый уровень: передается без контакта с зараженным

Опасным коронавирусом, о пандемии которого на днях заявили в ВОЗ, может передаваться и без общения с зараженным COVID-19.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

Новую фазу заболевания зафиксировали в Малайзии. В ведомстве заявили, что проводили наблюдение для выявления спорадических случаев путем тестирования образцов от пациентов, не имевших истории поездок в опасные страны или контактов с подтвержденными случаями коронавируса.

"По состоянию на 11 марта было протестировано в общей сложности 600 образцов, и один образец оказался положительным для Covid-19", – сказал глава Минздрава Нур Хишам Абдулла.

Возникновение спорадического случая свидетельствует о том, что болезнь распространилась в обществе и вышла из-под контроля. Это соответствует третьей фазе распространения заболевания.

В Малайзии проводят расследование, чтобы установить источник этого спорадического случая.

Тем временем Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса сообщает, что по состоянию на утро пятницы, 13 марта, коронавирусом в мире заразились 128 343 человек, жертвами болезни стали 4720 человек, выздоровели – 68 324 человек.

Как сообщал "Апостроф", премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к британцам с тревожным заявлением про коронавирус.