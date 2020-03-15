Комфортный для Кремля: в России интересно высказались о главе Офиса Зеленского

Российский политический деятель Марк Фейгин заявил, что глава ОПУ Андрей Ермак из-за своего прошлого - комфортный человек для Кремля.

Об этом он рассказал "Апострофу".

"Я считаю, что Ермак – комфортный партнер для Москвы в целом, не только для Козака. Думаю, что на него проще воздействовать. Эти рычаги воздействия связаны с его прошлым, бизнесом, связями с Ахметовым. Для русской политики очень важно, что с человеком есть личный контакт, всегда важно вместе выпить водку. Если они смогли "раскочегарить" человека на такое, то считается, что это человек, с которым можно решать вопросы. Ермак относится к такой категории. И поэтому Москва его именно так и воспринимает", - заявил он.

По его словам, Москва в конечном итоге видит своей целью не интеграцию Донбасса в Россию, а наоборот, чтобы ОРДЛО вошли в состав Украины, но на российских условиях.

"Для нее был бы идеальный вариант, чтобы Донбасс, оккупированный сейчас Россией, вошел в состав Украины, но продолжал оставаться по существу в своем нынешнем положении, когда граница контролируется Москвой, власть на этой территории контролируется спецслужбами, администрацией президента России, и экономическая сфера также находится под контролем доверенных лиц Москвы. Вот это их устраивает гораздо больше, нежели нести ответственность: навыдавали паспортов – содержите их. Они же не хотят содержать. Они хотят, чтобы украинский бюджет содержал граждан, проживающих в ОРДЛО", - считает он.

Вторым пунктом он выделил признание Крыма территорией России.

"Вот главная цель: чтобы Украина, наконец, согласилась с тем, что Крым перестал быть частью суверенной территории Украины. Москва ставит эту цель, причем это публичная цель, они об этом говорят. Это не то, что я какой-то инсайд выливаю, – это и так известно", - сказал Фейгин.

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