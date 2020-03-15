Для русской политики важно, чтобы с человеком можно было выпить водку - Марк Фейгин

В Минске глава Офиса президента Андрей Ермак подписал документы, конкретизирующие выполнение Минских соглашений. Они тут же стали объектом критики, поскольку фактически фиксируют статус ОРДЛО и признают за Россией статус наблюдателя во время урегулирования конфликта на Донбассе. Сейчас в вопросе достижения мира на Донбассе Зеленский стал заложником своих предвыборных обещаний, и теперь полностью зависит от воли Кремля. Об этом и о том, почему Ермак выгоден Кремлю, в интервью "Апостроф TV" рассказал российский политический деятель, кандидат юридических наук МАРК ФЕЙГИН.

- Украинское правительство обновили 4 марта. Как вам новые министры?

- Я как гражданин России не могу высказывать политические предпочтения, но все же меня удивляет одна вещь. Принцип, который провозглашался первоначально президентом Зеленским, а у него вся полнота власти, предполагал, что вот эти новые "обличчя" выведут за скобки все элементы прежней власти. Раньше через "договорняки" заполнялись квоты олигархами. А новые "обличчя" предполагают возможность в качестве источника формирования Кабмина волю самого президента Зеленского, и он несет за это ответственность. Я вижу, что эта модель постепенно разрыхляется. От нее постепенно отходят, но не в сторону коалиционного политического Кабинета, который разделяет с Зеленским ответственность за то, что делается в экономике...

- Коалиции не надо. Есть монобольшинство...

- А выяснилось, что это очень плохо. Во-первых, олигархическое присутствие никуда не исчезло, а разного рода политические партии в парламенте представляют отдельные интересы групп населения, и они никак не представлены в этом Кабмине. И переход к этой модели – это разрыхление модели изначальной, превращение, постепенное транзитирование ее уже открыто в олигархическую. Это выглядит как демпинг. Потому что буквально полгода назад я слышал о том, что Гончарук не связан ни с кем, это новая надежда, что люди в 35 лет могут приехать на самокате и осуществить совершенно новую политику, по совершенно новым правилам. Выясняется, что нет, так не получается. Это правила, которые устанавливает один человек – президент. А вот влияние на него попеременно оказывают все те же силы, которые были и прежде. А политической характеристики у Кабмина нет.

Марк Фейгин: "Сейчас Конституция превратилась в некую декорацию"Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

Мое личное мнение, что в Украине идут перемены не на пользу ее суверенитету, если говорить о глобальных вещах. Я вижу разрыхление позиции Запада относительно поддержки Украины. Это происходит, потому что Запад вышел из режима изоляции России и Путина лично, и тому достаточно признаков. Первое: такой безусловной поддержки Западом Украины, монолитной поддержки, мы уже не видим. Второй признак: сама власть в Украине теперь не так строга в отношении возможностей изменения смысла этого суверенитета. "Суверенитет" предполагает уже не однозначно унитарную Украину с политическим режимом, который управляется из Киева.

- Вы подвергаете сомнениям позицию официального Киева относительно своей власти над конкретной территорией?

- Я считаю, что сейчас происходит некая деформация вот этого всего. Потому что внесение поправок относительно того, что есть особый статус каких-то особых территорий, если речь идет о Донбассе...

- А "Минск" этого не предусматривает?

- Моя позиция, что эти Минские соглашения утратили для Украины ценность и актуальность. Мое личное мнение, что Украине с неизбежностью придется выйти из Минских соглашений. Возможно, это произойдет не при президенте Зеленском. В том виде, как Москва пытается реализовать эти Минские соглашения, – это однозначно ущерб украинскому суверенитету.

Еще одна проблема заключается в следующем. Если мы каждый день слышали от прежней администрации Порошенко: Евросоюз, евроатлантическая интеграция, НАТО, то сейчас это неактуально.

Марк Фейгин: "Если мы каждый день слышали от прежней администрации Порошенко: Евросоюз, евроатлантическая интеграция, НАТО, то сейчас это не актуально"Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

- Но на последней публичной площадке при участии представителей ВРУ, ОП говорили о военной стратегии, стратегии национальной безопасности, где обязательно впишут наше стремление в НАТО. А вы говорите, нет таких заявлений.

- Риторика сохраняется. Я никогда не говорил, что сам Зеленский не придерживается прежней риторики безопасности, национальных интересов Украины. Но то, что происходит, эти цели сильно размывает. Потому что некоторые элементы украинской политики внушают огромные опасения. На мой взгляд, Москва на 50-60% присутствует в украинских медиа, телеканалах. Украинский политикум – открытые московские партии, которые представлены в парламенте.

- Они за мир.

- Они за мир, но почему-то этот мир всегда оборачивается войной. Общественный сектор, религиозный и т. д. – вы с легкостью найдете присутствие Москвы везде. Мне кажется, что это присутствие будет использовано исключительно для того, чтобы не допустить евроинтеграции и североатлантической интеграции Украины.

- Новым "куратором" украинского направления в Кремле стал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. У нас – новый глава ОП Андрей Ермак. К чему это ведет?

- Я считаю, что Ермак – комфортный партнер для Москвы в целом, не только для Козака. Думаю, что на него проще воздействовать. Эти рычаги воздействия связаны с его прошлым, бизнесом, связями с Ахметовым. Для русской политики очень важно, что с человеком есть личный контакт, всегда важно вместе выпить водку. Если они смогли "раскочегарить" человека на такое, то считается, что это человек, с которым можно решать вопросы. Ермак относится к такой категории. И поэтому Москва его именно так и воспринимает.

Москва в конечном итоге видит своей целью не интеграцию Донбасса в Россию как определенную лимитрофную зону. Для нее был бы идеальный вариант, чтобы Донбасс, оккупированный сейчас Россией, вошел в состав Украины, но продолжал оставаться по существу в своем нынешнем положении, когда граница контролируется Москвой, власть на этой территории контролируется спецслужбами, администрацией президента России, и экономическая сфера также находится под контролем доверенных лиц Москвы. Вот это их устраивает гораздо больше, нежели нести ответственность: навыдавали паспортов – содержите их. Они же не хотят содержать. Они хотят, чтобы украинский бюджет содержал граждан, проживающих в ОРДЛО.

И второе – это признание Крыма территорией России. Вот главная цель: чтобы Украина, наконец, согласилась с тем, что Крым перестал быть частью суверенной территории Украины.

- Думаете, этот вариант предлагали на переговорах?

- Москва ставит эту цель, причем это публичная цель, они об этом говорят. Это не то, что я какой-то инсайд выливаю, – это и так известно.

- Для них вопрос Крыма закрыт?

- Да, они так и говорят – мы это не обсуждаем. Другое дело, для Москвы есть только одна уязвимость – санкции. Это главная проблема, которую Москва вынуждена решать в связи с украинским вопросом. То есть Кремлю нужно хоть поэтапно, но смягчение этих санкций. Американские санкции смягчить невозможно, потому что это находится в зоне ответственности не президента Трампа, а Конгресса.

Марк Фейгин: "Для Москвы есть только одна слабость - санкции"Фото: Апостроф / Дмитрий Олейник

А в Европе ситуация очень и очень манипулятивная. Они склоняются к тому, чтобы смягчить санкции. Им нужен только формальный повод, им надо заставить Украину и президента Зеленского, чтобы он дал им этот повод. Формальным поводом будет проведение выборов, признание особого статуса и – ну, вот же, смотрите, процесс идет, нужно этот процесс простимулировать. Так же происходило с возвращением делегации России в ПАСЕ. Они договорились об этом заранее, мол, вы нам отдаете моряков во исполнение решения Гамбургского морского трибунала, а за это вы получите место в ПАСЕ обратно.

- Но к чему идет сам Зеленский?

- Зеленский попал в самую тяжелую ситуацию, потому что он зависит от Москвы. Он хочет прекратить войну и это совершенно искреннее желание. Но он сам себя загнал в ситуацию, когда его предвыборные обещания зависят от позиции Кремля, от позиции Путина. А Путин – далеко не дурак и он понимает, что это крючок, на который подсажен Зеленский. И поэтому нужно не пережать, но, с другой стороны, Москве невыгоден сильный Зеленский, с 73% электоральной поддержки. Но для того, чтобы восстановить этот электоральный уровень поддержки, Зеленский будет делать многое, что Москве надо, – от транзита газа и до проведения выборов.

У Зеленского осталось 4 года президентства. Чтобы осуществить какие-то реформы, нужны годы – не месяцы. Чтобы прекратить войну… а мы видели предыдущие 5 лет войны, – ушло очень много времени, чтобы хотя бы этот конфликт перевести в позиционное противостояние. Зеленскому очень важно показать результат избирателям и, на мой взгляд, у него не получится. Потому что он столкнется с выбором: или пожертвовать суверенитетом Украины, или же исполнить свои обещания по прекращению войны. И он, скорее всего, от этой ответственности просто уйдет.

- Что думаете о приближающихся местных выборах в Украине? Есть желание, одновременно по всей территории их провести.

- Думаю, такой план есть. Он полностью будет зависеть от того, как и когда пройдет в Берлине очередной саммит "нормандской четверки". Я слышал, что Москва ставит условием проведения этого саммита, что главы 5-ти основных государств - членов Совета безопасности ООН, первые лица стран - победительниц во Второй мировой войне приедут 9 мая в Россию, где будет подписан ряд соглашений, в том числе, по поводу Украины. Поэтому и начались слухи, что Зеленский поедет 9 мая в Москву. И не потому, что он хочет участвовать в параде, а потому что, возможно, там все соберутся, и будет решен вопрос по Донбассу. И его опять ставят в позу: не поедешь – не решишь.