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Бизнес-связи в России и не только: всплыли скандальные данные о новом главе ОПУ

вторник, 11 февраля 2020, 19:25
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Фото: president.gov.ua

Нового главу Офиса президента Украины Андрея Ермака обвиняют в связях с российским бизнесом и политиками.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы".

Расследование было опубликовано еще в октябре 2019 года, когда стало понятно, что именно Андрей Ермак является одним из главных советников президента Владимира Зеленского по международному направлению. Новую актуальность оно получило после того, как Ермак заменил Андрея Богдана на посту главы ОП.

"Что известно о новом главе Офиса президента Зеленского Андрее Ермаке? Еще полгода назад мы обнаружили у него бизнес-связи в России. Более того, мы выяснили, что его партнер гражданин России - связан с российским сенатором-"единороссом" и однокурсником Путина", – пишут журналисты "Схем".

Им удалось установить, что Ермак является бизнес-партнером гражданина России Рахамима Эммануилова. Через него он также может быть связан с другими высокопоставленными россиянами.

Сам Ермак объяснял эти связи тем, что еще в 90-ых "его попросили зарегистрировать здесь компанию" и никакая хозяйственная деятельность через эту компанию впоследствии якобы не велась.

"Но мы установили, что это не так - с момента основания доход одной из их совместных фирм в Украине составил 40 млн грн. После выхода нашего расследования Ермак и его российский бизнес-партнер остаются соучредителями в двух украинских фирмах", – отмечают журналисты.

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