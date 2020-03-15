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Под Винницей попрощались с погибшим на Донбассе разведчиком: фото

воскресенье, 15 марта 2020, 10:00
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В селе Кинашев Тульчинского района Винницкой области попрощались с бойцом 131-го отдельного разведывательного батальона Андреем Ведешиным (позывной Бармен), который погиб на Донбассе 10 марта.

Об этом на своей Facebook-странице сообщает Тульчинская городская объединенная территориальная община.

Андрей Александрович Ведешин родился 4 февраля 1986 года. Окончил Национальную юридическую академию в Харькове. Работал участковым инспектором полиции в родном селе.

В мае 2017 года поступил на военную службу по контракту.

Во вторник, 10 марта, утром в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик ГАЗ-66 получил тяжелые ранения и скончался во время эвакуации вертолетом.

Как сообщалось, ранее появилось видео с места жесткого обстрела позиций ВСУ в районе Марьинки, после которого случился пожар.

Подробнее о том, к чему могут привести кадровые перестановки в Кремле для Украины, читайте в материале "Апострофа": Грабить Донбасс будут другие: отставка Суркова запустила для Украины план "Б".

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