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Тысячи украинцев в Польше оказались в "ловушке" на границе: опубликованы фото

воскресенье, 15 марта 2020, 09:35
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Польша частично закрывает границу с Украиной, но украинцы устроили бунт из-за карантинных мер в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает издание "Обозреватель".

Ночью 15 марта около 5 тысяч человек безуспешно пытались вернуться в Украину, однако их не пропустили на границе. Вследствие перекрытия пешего прохода украинцы устроили забастовку.

Отмечают, что на утро ситуация стабилизировалась, через границу начали пускать автобусы. Польские пограничники обратились ко всем водителям рейсового транспорта и легковых авто с настоятельной просьбой подбирать по пути украинцев, которые не смогли пройти границу пешком.

Из-за проблем с пересечением границы сформировались огромные очереди. Заблокированы оказалась также фуры.

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Как сообщал "Апостроф", 14 марта украинцев уже не пропускали на границе на польских КПП. При этом официальные власти Польши заявляли, что режим запрета на пересечение границы начнет действовать в ночь на воскресенье - с 00:00 часов 15 марта.

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