Украинцев уже не пускают в Польщу: что творится на границе

Украинцев уже не пропускают на границе на польских КПП. При этом официальные власти Польши заявляли, что режим запрета на пересечение границы начнет действовать в ночь на воскресенье - с 00:00 часов 15 марта.

Об ситуацию на границе "Апострофу" сообщили украинцы, которые пытались пересечь ее 14 марта.

Все легковые автомобили, которые направляются в Польшу через КПП на украинско-польских таможнях, разворачивают обратно. Грузовые полосы работают, но там очередь движется очень медленно.

Что интересно, украинская сторона машины в сторону Польши пропускает.

Пока неизвестно, разрешают ли пересечение границы украинцам, у которых есть "карта поляка" или карта пребывания".

Как сообщал "Апостроф", с целью предотвращения распространения коронавируса в ночь с 14 на 15 марта "Укрзализныця" приостанавливает сообщение с Польшей.

Ранее Государственная таможенная службы Украины опубликовала подробную информацию о пересечении границы.