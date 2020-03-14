Украинцев уже не пускают в Польщу: что творится на границе

Украинцев уже не пропускают на границе на польских КПП. При этом официальные власти Польши заявляли, что режим запрета на пересечение границы начнет действовать в ночь на воскресенье - с 00:00 часов 15 марта.
Об ситуацию на границе "Апострофу" сообщили украинцы, которые пытались пересечь ее 14 марта.
Все легковые автомобили, которые направляются в Польшу через КПП на украинско-польских таможнях, разворачивают обратно. Грузовые полосы работают, но там очередь движется очень медленно.
Что интересно, украинская сторона машины в сторону Польши пропускает.
Пока неизвестно, разрешают ли пересечение границы украинцам, у которых есть "карта поляка" или карта пребывания".
Как сообщал "Апостроф", с целью предотвращения распространения коронавируса в ночь с 14 на 15 марта "Укрзализныця" приостанавливает сообщение с Польшей.
Ранее Государственная таможенная службы Украины опубликовала подробную информацию о пересечении границы.