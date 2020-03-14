RU  UA  EN

суббота, 14 марта
  • НБУ:USD 25.95
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.95
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

13 марта

18:37
Могут занять ключевую роль: банкир Денис Киреев рассказал о роли госбанков в обеспечении экономического роста
13:59
Что происходит с курсом гривны в обменниках: фото из Киева
09:42
Гривна продолжает падать: актуальный курс валют и реакция украинцев
00:07
Цены на нефть и биржевые индексы США резко рухнули за день: что происходит на рынке

12 марта

11:33
"Черная" неделя продолжается: на Московской бирже зафиксирован новый обвал
08:38
Гривна продолжает падение: курс валют от НБУ на 12 марта

11 марта

18:04
НБУ может ввести временную администрацию в "Проминвестбанк" для остановки сделки по продаже - СМИ
16:07
Сырьевая база и производство кокса: экс-замминистра промполитики Грищенко рассказал о приоритетах в металлургии
14:50
Не ноль, а минус: эксперт назвал реальную стоимость "Проминвестбанка"
08:59
Рынок "застыл": что происходит с ценами на нефть после грандиозного обвала
08:14
Доллар стремительно дорожает: свежий курс валют на 11 марта

10 марта

17:28
Может лишить Украину шансов на компенсации от РФ: в СМИ рассказали о последствиях сделки с "Проминвестбанком"
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинцев уже не пускают в Польщу: что творится на границе

суббота, 14 марта 2020, 14:48
переглянути новину українською

Украинцев уже не пропускают на границе на польских КПП. При этом официальные власти Польши заявляли, что режим запрета на пересечение границы начнет действовать в ночь на воскресенье - с 00:00 часов 15 марта.

Об ситуацию на границе "Апострофу" сообщили украинцы, которые пытались пересечь ее 14 марта.

Все легковые автомобили, которые направляются в Польшу через КПП на украинско-польских таможнях, разворачивают обратно. Грузовые полосы работают, но там очередь движется очень медленно.

Что интересно, украинская сторона машины в сторону Польши пропускает.

Пока неизвестно, разрешают ли пересечение границы украинцам, у которых есть "карта поляка" или карта пребывания".

Как сообщал "Апостроф", с целью предотвращения распространения коронавируса в ночь с 14 на 15 марта "Укрзализныця" приостанавливает сообщение с Польшей.

Ранее Государственная таможенная службы Украины опубликовала подробную информацию о пересечении границы.

Фотогалереи

Все
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до

Читайте также

Нагнуть Европу: почему никто не остановил Россию в ПАСЕ

Удивительная история спасения евреев в Швейцарии во время Второй мировой войны

В Украине бандеровцы, а в Польше агрессоры: как Путин "дружит" с соседями

Тревожные звоночки: как "партия холодильника" морозит дружбу Хорватии с Украиной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: