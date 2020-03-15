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Ученые обнаружили в пустыне социальную сеть, возрастом в 30 тысяч лет

воскресенье, 15 марта 2020, 15:10
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Исследование бисера, сделанного из яичной скорлупы страуса, показывает, что люди, жившие в пустыне Калахари 30 тысяч лет назад, имели свою социальную сеть, чтобы помогать друг другу.

Об этом сообщает журнал Смитсоновского университета США.

Племена собирателей, живущие в пустыне Калахари на юге Африки вступали в партнерские отношения с родственниками на других территориях, как близких, так и дальних. И если выдается плохой год, они могли отправиться в другой район, чтобы там собирать еду и брать воду.

“Это действительно хорошая адаптация к пустынной среде, такой как Калахари, которая имеет огромную пространственную и временную изменчивость в распределении ресурсов. В один сезон может быть очень дождливо, а в следующий – абсолютно сухо, или может быть очень дождливо в вашем районе, а затем в 10 километрах от него, это просто ничто”, – говорит Брайан Стюарт, археолог из Мичиганского университета.

Согласно археологическим исследованиям, проведенным Стюартом, такого рода партнерство, которое выступает своего рода страховкой, существует уже не менее 30 000 лет.

Ученые предположили, что страусиные бусы являются частью “страховых партнерств” племен-собирателей. То есть люди преодолевали много миль, несли бусы и обменивали их, чтобы укрепить социальные связи.

Напомним, что турецкие археологи в ходе раскопок древней церкви Балатлар в Синопе, на севере Турции, обнаружили каменный ковчег.

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