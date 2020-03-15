Угроза коронавируса: украинцев "настойчиво" попросили не ездить по стране

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан Украины воздержаться не только от поездок за границу в связи с пандемией коронавируса, но и от междугородних путешествий по стране.

Об этом он сказал в обращении, опубликованном в его Telegram-канале.

В обращении Шмыгаль подчеркнул, что в Украине продолжает действовать ограничение на проведение массовых мероприятий и трехнедельный карантин в учебных заведениях.

"Я настойчиво призываю всех отказаться не только от заграничных путешествий, но и от поездок между городами Украины", - сказал Шмыгаль.

При этом премьер-министр отметил, что в Украине ситуация с коронавирусом развивается "по умеренному сценарию".

Как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 14 марта, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о закрытии границы Украины в связи с пандемией коронавируса.