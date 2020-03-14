Закрытие границ Украиной и странами ЕС: все, что нужно знать путешественникам и бизнесменам

Власти Украины приняли решение закрыть границу для всех иностранцев, в то же время другие страны также пытаются обезопасить своих граждан в связи с угрозой распространения коронавируса.

Об этом сообщают на сайте Государственной таможенной службы.

Польша приостанавливает пограничное движение на польско-украинской государственной границе с 00:00 часов 15 марта 2020 года на таких пунктах пропуска:

Долгобичув - Угринов - автомобильный;

Зосин - Устилуг - автомобильный;

Хребенне - Рава-Русская - железнодорожный;

Медыка - Шегини - автомобильно/пеший;

Кросценко - Смильница - автомобильный;

Кросценко - Хыров - железнодорожный;

Будомеж - Грушев - автомобильный.

Кто имеет право въехать в Польшу на действующих пунктах пропуска?

граждане Польши;

иностранцы, которые являются супругами или детьми граждан Польши, либо находятся под постоянной опекой граждан Польши;

иностранцы, которые имеют Карту Поляка;

Главы дипломатических миссий и члены дипломатического и консульского персонала миссии, то есть лица, имеющие дипломатический ранг и члены их семей;

иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Польши;

иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши, то есть иностранцы, которые имеют право работать на тех же условиях, что и граждане Польши, имеющих разрешение на работу, разрешение на сезонную работу, декларацию о поручении выполнения работы иностранцу на территории Польши;

иностранцы, которые ведут транспортное средство для перевозки грузов.

Алгоритм действий для бизнеса таков: ехать на большие пункты пропуска в пределах одной таможни, на которую оформлена таможенная декларация.

По сообщения с Польшей, Чехией и Болгарией:

Польша вводит временный запрет на въезд для иностранцев. Оно начнет действовать в ночь с субботы на воскресенье, с 14 на 15 марта. Тогда же приостановят международные воздушные и железнодорожные сообщения.

Чехия закрывает границы страны на въезд и выезд с полуночи 16 марта.

"Начиная с полуночи 16 марта, будет установлен полный запрет на поездки из Чехии. Иностранцам, которые проживают или находятся в Чехии более 90 дней, также не разрешается путешествовать", - заявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

Болгария до конца недели объявит список стран, куда гражданам не разрешат ездить, а также список стран, каких граждан не будут пускать в страну.

Когда Украина закрывает границу для граждан третьих стран?

16 марта с 00:01 Украина закроет границу для иностранных граждан на 2 недели. Что делать дальше - решит СНБО в зависимости от ситуации с распространением коронавируса Covid-19 в мире.

Иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине, смогут попасть в страну.

С целью предотвращения распространения коронавируса в ночь с 14 на 15 марта "Укрзализныця" приостанавливает пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей.

Возвращение граждан Украины

По возвращению из стран, где бушует коронавирус, украинцы будут проходить процедуру обсервации (в случае выявления симптомов вируса). Через трое суток закрывается регулярное авиасообщение. Граждан Украины просят в течение этого времени вернуться домой. Всем, кто не будет успевать по объективным причинам это сделать, рекомендуют обратиться у украинские консульства. Таких соотечественников возвращать домой отдельными нерегулярными рейсами.

Грузовые перевозки в Украину

Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузоперевозок. Здоровая экономика, стабильные поставки сырья и критического импорта, выполнения экспортных контрактов помогают обеспечивать выполнение социальных функций как государственным аппаратом, так и сознательным бизнесом.

Экипажи судов, автомобилей, самолетов смогут заходить на территорию Украины, но будут подвергаться медицинскому осмотру.

Будут во время карантина работать все крупные пункты пропуска, в том числе основные аэропорты, порты, наземные пункты пропуска. Ограничения коснутся определенных местных пунктов пропуска, пеших переходов, малозагруженных железнодорожных переходов.

"Гостаможслужба преследовала интересы бизнеса, подавая в Кабмин перечень пунктов пропуска, продолжение работы которых является критически важным для экономики страны. Бизнес не должен пострадать", - говорится в сообщении.

Гостаможслужба советует перевозчикам выбирать для пересечения границы те пункты пропуска, которые являются основными пунктами сообщения Украины с другими государствами. Вместе с тем, целесообразно отслеживать меры, предпринимаемые другими странами в предотвращении распространении инфекции. Это поможет исключить ситуации, когда груз успешно пересек границу Украины, но не смог пройти таможенный контроль соседней страны, оказавшись на нейтральной полосе на неопределенное время.

Оформление таможенных деклараций

Импортеры и экспортеры, как и раньше, смогут пройти таможенный контроль на одном из ПП в пределах одной таможни, указанной в декларации. Например, груз, который направлялся на ПП "Шегини", сможет заехать/выехать через ПП "Краковец" Галицкой таможни.

Таможня будет проверять гуманитарные грузы по ускоренной процедуре, в течение одного дня.

Сообщение со странами-соседями

Словакия с 13 марта 08:00 ограничила для иностранцев въезд в страну. Авиа, автобусное и пассажирское железнодорожное сообщение приостановлено. Международные грузовые перевозки не прекращаются, однако водители транспортных средств должны быть оборудованы защитными средствами. Аэропорты будут открыты только для грузовых рейсов.

Молдова останавливает авиасообщение со всей Европой, начиная с воскресенья, 15 марта, с 00:00.

Грузовые перевозки в странах Европы

Граница Италия - Словения: Словения ограничила транзит грузовых транспортных средств из Италии в Словению. Движение разрешено только в случае, если конечным пунктом назначения является Словения или если грузовики загружены почтовыми отправлениями, медицинским оборудованием или фармацевтической продукцией и гуманитарной помощью. Италия планирует закрыть границы также из Словении в Италию.

Граница Хорватия - Словения: Граница закрыта для движения тяжелых транспортных средств и автомобилей из Италии в Хорватию.

Граница Хорватия - Словения: Граница закрыта для движения тяжелых транспортных средств и автомобилей из Италии в Хорватию. Граница Венгрия - Словения: Граница закрыта для всего движения из Италии в Венгрию.

Граница Австрия - Словения: На данный момент нет никаких ограничений.

Как сообщал "Апостроф", после выздоровления от коронавируса могут быть тяжелые осложнения.