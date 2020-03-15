В каких областях Украины нашли коронавирус: опубликована карта

По состоянию на воскресенье, 15 марта, в двух областях Украины были зафиксированы подтвержденные случаи заражения Covid-19, еще в ряде областей есть подозрения на заражение коронавирусом.

Об этом сообщает "Апостроф".

Подтвержденные случаи зафиксированы в Черновицкой и Житомирской областях. При этом в Радомышле, Житомирской области, заболевшая женщина уже умерла. Ее родственники и другие люди, с которыми она контактировала, находятся под наблюдением.

В Черновицкой области зафиксировано два случая заболевания. Там же 15 марта госпитализировали троих человек с подозрением на коронавирус.

Также 15 марта двое людей с подозрением были госпитализированы в Славянске.

В целом за субботу, 14 марта, в Центр общественного здоровья поступило 12 сообщений о подозрении на COVID-19 (Черкасская 1, Волынская 1, Черновицкая 5, Ровенская 3, Киевская 1, Тернопольская 1). Ни одно из них пока не было подтверждено.

Напомним, подробнее о пандемии коронавируса и угрозах для экономики Украины читайте в материале "Апострофа": Экономика на карантине: сколько потеряет Украина из-за коронавируса.