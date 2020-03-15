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На Донбассе два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус

воскресенье, 15 марта 2020, 14:35
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В субботу, 14 марта, в Славянске (Донецкая область) с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19 были госпитализированы двое местных жителей.

Об этом сообщает прес-служба Славянского городского совета в Facebook.

Отмечается, что у госпитализированных был отобран биоматериал, который направили для лабораторных исследований в Киев. Результаты исследований ожидаются в понедельник, 16 марта.

"В настоящее время медицинскими работниками осуществляются мероприятия по выявлению контактных лиц и их изоляции", - добавили в горсовете.

Ранее "Апостроф" сообщал, в Украине умерла зараженная коронавирусом 71-летняя пенсионерка из Житомирской области. Она вернулась из Польши и с 3 марта чувствовала симптомы коронавируса, но к врачам обратилась лишь 12 марта.

Также, в Италии от коронавируса умерла первая украинка Раиса Малышева.

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