Заблокированным на границе Италии украинцам разрешили ехать домой

Власти Словении пропустили часть транспортных средств, которые были заблокированы на границе с Италией, где среди прочих застряли и украинские перевозчики.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Министерство инфраструктуры Республики Словения подтвердило, что первая группа транспортных средств перешла итальянско-словенскую границу. Грузовики и автобусы направляются в страну регистрации транспортных средств", - написал министр.

По словам Криклия, сейчас формируют колонны по 15 авто и позволяют транзитный проезд.

"Продолжается работа над общим решением для транзитного транспорта в Шенгенской зоне", - добавил глава Мининфраструктуры.

Как сообщалось, ночью 13 марта пограничники Словении остановили два автобуса с украинцами, которые направлялись из Италии. Более сотни украинцев не могут автобусом вернуться домой, их не пропускают на границе из-за угрозы распространения коронавируса.