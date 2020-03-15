Закрыть все ТРЦ и ограничить движение: власти Украину готовят новое ограничение из-за коронавируса

Министр здравоохранения Илья Емец заявляет, что необходимо усилить карантин из-за коронавируса в Украине и ввести запрет на работу торгово-развлекательных центров, оставив работать только аптеки и продуктовые магазины, а также приостановить работу железнодорожного транспорта внутри страны.

С такими рекомендациями вечером в воскресенье, 15 марта, обратился министр здравоохранения Илья Емец.

"Мы не имеем права ждать массового заражения украинцев. Должны действовать немедленно, на опережение. Жестко и без исключений. Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны (в том числе и движение поездов, - "Апостроф"), ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек", - уверен он.

По его словам, больницы должны быть немедленно перепрофилированы в инфекционные, с учетом ситуации. Также Емец заявил, что "сегодня угроза, которую несет коронавирус, велика как никогда". Он назвал коронавирус врагом №1 не только украинского общества, но и всего мира и отметил, что каждый час промедления "может стоить сотен и даже тысяч человеческих жизней".

"Призываю всех украинцев не быть легкомысленными. Это то время, когда необходимо не паниковать, а мобилизоваться, собрать все силы и помочь себе, своим близким. Будьте сознательными, берегите себя и своих близких", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась карта, которая наглядно показывает, в каких областях Украины нашли коронавирус.