В Украине собрались значительно ужесточить карантин из-за коронавируса: что закроют

Министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает МОЗ.

"Опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам надо действовать на опережение, четко и решительно", - отметил глава Минздрава.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о закрытии границы Украины в связи с пандемией коронавируса.

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Минздрав сообщает, что всего с начала 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 79 сообщений о подозрении на COVID-19 (3 случая подтверждены лабораторно, 64 - отрицательные, коронавируса нет, 12 - исследуются). С начала года вирусологическая референс-лаборатория ЦОС протестировала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

В течение дня 14 марта в Центр поступило 12 сообщений о подозрении на COVID-19 (Черкасская 1, Волынская 1, Черновицкая 5, Ровненская 3, Киевская 1, Тернопольская 1).

В мире зарегистрировано 156 400 случаев заболевания COVID-19, из них 73968 (47,3%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 75 405 случаев.

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Как ранее сообщал "Апостроф", со вторника, 17 марта, когда в Украине закрывают границы в связи с пандемией коронавируса, "Укрзализныця" прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки.