Коронавирус закрыл украинцев на популярном курорте: подробности и видео с рассказом очевидца

730 украинцев оказались изолированными в Египте из-за карантина в связи с выявлением коронавируса COVID-19 у двух туристов.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"По информации руководства указанного отеля, все туристы, среди которых 730 украинских граждан, помещены на 14-дневный карантин и не смогут покинуть территорию отеля", - рассказала о деталях инцидента она.

В МИД отметили, что гостиница "Reech Oasis Beach Hotel" была закрыта на карантин 15 марта.

Как пишет "Украинская правда", со ссылкой на одного из отдыхающих в этом отеле, вылететь в Украину группа туристов должна была утром в воскресенье, 15 марта с перевозчиком Join Up, который отменил вылет, а о карантине в отеле туристов уведомили вечером в субботу, 14 марта.

"Руководство отеля не подтверждает официально информацию (о выявлении коронавируса у одного из отдыхающих - "Апостроф"). ... Карантин ввели с 21:30 (14 марта - ред.), при этом автобусы регулярно забирают и вывозят итальянских туристов, которые также должны находиться на карантине", - рассказал украинец Валерий Стрелец в комментарии изданию.

По его словам, сколько будет длиться карантин - никто не знает.

"В отеле нас кормят, не по тарифу "all inclusive", а по тарифу "сухпай". Этого в принципе достаточно. Если нужны лекарства или какие-то памперсы, детское питание - у меня маленький ребенок - это готовы предоставить", - поделился он условиями пребывания в отеле.

Как сообщал "Апостроф", ночью 13 марта пограничники Словении остановили два автобуса с украинцами, которые направлялись из Италии. Более сотни украинцев не могли автобусом вернуться домой, их не пропускали на границе из-за угрозы распространения коронавируса. Позже им все же разрешили вернуться в Украину.