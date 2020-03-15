Отдых во время пандемии: украинских туристов в Египте закрыли на карантин

Украинских туристов, которые отдыхали в отелях Египта, оставили там на карантин из-за подозрения на коронавирус.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Такое распоряжение касается украинцев, отдыхавших в двух гостиницах на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада. Но в ведомстве не уточняют, сколько туристов будет находиться на карантине.

По данным туристического оператора Join Up, на время карантина украинцы будут находиться в гостиницах, в которых отдыхали.

Отмечают, если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, украинские туристы смогут вернуться домой.

Другие украинские туристы, которые находятся в Египте и должны были возвращаться 14−15 марта, согласно информации туркомпании, будут возвращены в Украину рейсами на следующей неделе.

Туристам, которые должны возвращаться в Украину после 16 марта, информацию предоставят дополнительно.

Напомним, на сегодняшний день в Египте зафиксировано 109 случаев заражения коронавирусом. Два человека погибли, 27 выздоровели. Еще около 80 подозрений проверяются.

Как сообщал "Апостроф", власти Словении пропустили часть транспортных средств, которые были заблокированы на границе с Италией, где среди прочих застряли и украинские перевозчики.