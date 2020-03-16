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Украина ввела жесткие ограничения для жителей оккупированного Донбасса из-за коронавируса

понедельник, 16 марта 2020, 08:13
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Фото: Луганская облгосадминистрация/Facebook

С понедельника, 16 марта, Украина закрывает контрольные пункты въезда-выезда, которые функционируют на границе с временно оккупированным Донбассом, где зафиксировано огромное количество зараженных коронавирусом.

Об этом сообщает Донецкая и Луганская областные администрации.

"КПВВ в Донецкой области приостанавливают работу до 3 апреля, единственный пункт пропуска в Луганской области ("Станица Луганская") - на две недели", – говорится в сообщениях.

Такое решение было принято командующим операцией Объединенных сил из-за угрозы распространения коронавируса.

При этом, исключение будут сделано лишь для тех граждан, которые направляются в сторону территории, где зарегистрированы. То есть, в сторону неподконтрольной властям территории пропустят только граждан с местной пропиской и наоборот.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Славянске (Донецкая область) с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19 были госпитализированы два человека.

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