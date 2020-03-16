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Как украинцам вернуться из США в условиях коронавируса: посол рассказал детали

понедельник, 16 марта 2020, 14:40
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Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал каким образом, во время пандемии коронавируса, из США можно вернуться в Украину.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

"Сейчас мы в Посольстве Украины в Вашингтоне организовали круглосуточное дежурство 24/7, чтобы как можно эффективнее помочь людям вернуться из США домой в Украину. Дипломаты и консульские сотрудники отвечают на все звонки и сообщения тех граждан, кто должен был лететь в Украину после 17 марта, но не сможет из-за закрытия авиасообщения в стране", - сказал он.

По его словам, обращений очень много, линии постоянно перегружены из-за звонков, но приоритет посольства – обеспечить возможность вернуться всем гражданам Украины и иностранцам, у которых есть официальное разрешение на проживание в стране.

"Мы сейчас над этим активно работаем. Также было много вопросов по круизному судну (Grand Princess, - "Апостроф"), которое стояло в Калифорнии: сначала они выпустили тех пассажиров, которые хотели сойти на берег, там было два украинца. Мы их отправили в Украину, и они проходят медицинские процедуры. Потом остался вопрос по членам экипажа, среди которых были украинцы, и в этом контексте я очень благодарен руководству штата за помощь. Я был на прямом контакте с вице-губернатором штата Калифорния Элени Куналакис и она нам в этом вопросе очень способствовала", - рассказал Ельченко.

Он рассказал, что уже в понедельник, 16 марта, 38 членов экипажа судна отправляются домой в Украину.

"Я уже не говорю о делегациях, которые планировали из Киева ехать, и сейчас пошла волна отмен мероприятий. В Хьюстоне отмени большой энергетический форум, наш министр энергетики должен был лететь. В Вашингтоне несколько крупных конференций отменили. Отменили ежегодные сборы Всемирного банка и МВФ, туда должны были лететь наши министры финансов и экономики, а также представители НБУ. Космический конгресс в апреле в Колорадо еще пока не отменен, но скорее всего, попадет под ограничения. Есть масса неприятных моментов, но они касаются всего мира", - сказал он.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Зеленскому не нужна 15-минутная встреча с Трампом и красивое фото – Владимир Ельченко.

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