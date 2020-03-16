На Донбассе женщину с ребенком госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Мариуполе с подозрением на коронавирус госпитализировали четырех человек, среди них мать с маленьким ребенком.

Об этом сообщает "Coronavirus" в Telegram.

В больницу доставили ребенка с матерью, мужчину и женщину. Все они недавно вернулись с отдыха за границей.

Начальник отдела стратегического развития здравоохранения Александр Педенко заявил, что сейчас на Донетчине 4 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус, и все они – в Мариуполе.

Биоматериалы направят на исследование, результаты ожидаются завтра.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 14 марта, в Славянске (Донецкая область) с подозрением на заражение коронавирусом COVID-19 были госпитализированы двое местных жителей.

Напомним, что по состоянию на понедельник, 16 марта, в Украине зафиксировали еще два случая коронавируса - в Черновицкой области, а в Житомирской области зафиксировали первую смерть от COVID-19.