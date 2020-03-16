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В каких областях Украины обнаружили коронавирус: опубликована карта

понедельник, 16 марта 2020, 11:38
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По состоянию на понедельник, 16 марта, в Украине зафиксировали еще два случая коронавируса - в Черновицкой области, а в Житомирской области зафиксировали первую смерть от COVID-19.

Об этом сообщает "Апостроф", публикуя карту областей Украины, где зафиксировали случаи заболевания коронавирусом.

Несколько часов назад стало известно, что в Украине зафиксировали еще два случая коронавируса - в Черновцах еще у двоих женщин зафиксировали COVID-19.

Ранее в Черновицкой области еще два случая обнаружили:

  • мужчина вернулся из Италии и спустя два дня обратился к врачам с подозрением на коронавирус, которое позже подтвердили врачи;
  • подтвердили заражение у мужчины, жена которого недавно вернулась из Италии.

А в Радомышле, Житомирской области, 71-женщина вернулась из Польши, она с 3 марта чувствовала симптомы коронавируса, но к врачам обратилась лишь спустя 9 дней, 12 марта. На следующий день пенсионерка умерла. Этот случай стал первым смертельным в Украине.

Подробнее о пандемии коронавируса и угрозах для экономики Украины читайте в материале "Апострофа": Экономика на карантине: сколько потеряет Украина из-за коронавируса.

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