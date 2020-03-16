Не лихорадит: появились свежие данные о состоянии больных коронавирусом в Черновцах

Появились свежие данные по коронавирусу в Черновцах, сколько людей сейчас госпитализировали, и какие у них симптомы.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

По официальным данным, в Черновицкой области официально подтверждено только 2 случая инфицирования коронавируса. Оба пациента получают необходимое лечение и их обоих не лихорадит.

Кроме того, в воскресенье, 15 марта, еще у четырех человек заподозрили коронавирус:

человека, который контактировал с лицом, у которого также подозревают наличие COVID-19;

мать с ребенком, которые также являются контактными лицами;

человека с историей поездки в страны, где зафиксирован коронавирус.

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