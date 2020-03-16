Украинские города массово закрываются на карантин: что происходит

В понедельник, 16 марта, в Украине города и области стали массово закрываться на жесткий карантин в связи с тем, что в Черновцах зафиксировали еще два случая заражения коронавирусом. И количество случаев с подозрением на COVID-19 остается желать лучшего.

Например, во Львове и Львовской области, которая одна из первых после Черновцов и области, объявила о введении жесткого карантина, по данным на понедельник, 16 марта, в больницах с возможным заражением коронавируса находятся восемь человек.

И.о. директора Департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько заявил, что среди пациентов - пятеро жителей Львова, два жителя Дрогобычского района и один из Перемышлянского района Львовской области.

В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов на выявление коронавируса. С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции.

Кто последовал примеру Львова и Черновцов

Вслед за Львовом, Черновцами и соответствующими областями, жесткий карантин из-за COVID-19 ввели Киев, Тернополь, Ивано-Франковск и Ужгород, Полтава и Запорожье.

Киев

В Киеве максимально ограничивается:

передвижения людей между Киевом и другими населенными пунктами Украины;

проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и мероприятий по массовым участием граждан;

работа предприятий общественного питания. Но они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды;

не будут торговые центры.

Временно прекращается работа:

спортивных комплексов и залов.

заведений бытового обслуживания населения: СПА салонов, салонов красоты, косметологических кабинетов, и другие.

увеселительных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.

Будут работать:

продуктовые, хозяйственные магазины и аптеки.

АЗС, банки и банкоматы.

Львов и область

С понедельника, 16 марта, на территории области рекомендуют ограничить собрания, превышающих 10 человек.

Кроме того, будет ограничен доступ клиентов в контакт-центров поставщиков коммунальных услуг, работа которых будет максимально переведена в режим онлайн. Также будет ограничено работу заведений общественного питания и пересмотрен режим работы общественного транспорта во Львовской области.

Черновцы и область

Ранее подобные жесткие меры были введены в Черновицкой области. Кроме того, например, в Черновцах, аптекам и продуктовым магазинам и супермаркетам предложили перейти на круглосуточный режим работы.

Одесса

Мэр Одессы Геннадий Труханов также распорядился с 16 марта прекратить работу всех объектов общего пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек.Однако, это распоряжение носит рекомендательный характер.

В других городах закрываются кафе, рестораны, спортивные и оздоровительные центры, косметологические салоны. Предполагается, что открытыми останутся только аптеки, продуктовые магазины и заправки. На карантин пошла и Верховная Рада, все же не прекратит свою работу.

"Будет предложено изменить график работы Верховной Рады Украины. Верховная Рада не закрывается, Верховная Рада продолжает работать, однако мы меняем очередность пленарных и комитетских недель, и до 3 апреля 2020 годы мы переходим в режим работы в комитетах", - сказал глава парламента Дмитрий Разумков .

Отметим, что на данный момент в Украине четыре человека заразились коронавирусов, что подтверждено лабораторно. Все они жители Черновцов и области. Кроме того, один человек, 71-летняя жительница Радомышль, умерла от смертельно опасной болезни. В то же время стало известно, что у одного из зараженных прослеживается положительная динамика. Недавний экспресс-тест на коронавирус показал отсутствие вируса в крови у пациента