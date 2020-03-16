Украинские города массово закрываются на карантин: что происходит

В понедельник, 16 марта, в Украине города и области стали массово закрываться на жесткий карантин в связи с тем, что в Черновцах зафиксировали еще два случая заражения коронавирусом. И количество случаев с подозрением на COVID-19 остается желать лучшего.
Например, во Львове и Львовской области, которая одна из первых после Черновцов и области, объявила о введении жесткого карантина, по данным на понедельник, 16 марта, в больницах с возможным заражением коронавируса находятся восемь человек.
И.о. директора Департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько заявил, что среди пациентов - пятеро жителей Львова, два жителя Дрогобычского района и один из Перемышлянского района Львовской области.
В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов на выявление коронавируса. С начала года Центром общественного здоровья Украины получено 94 подозрения о новой коронавирусной инфекции.
Кто последовал примеру Львова и Черновцов
Вслед за Львовом, Черновцами и соответствующими областями, жесткий карантин из-за COVID-19 ввели Киев, Тернополь, Ивано-Франковск и Ужгород, Полтава и Запорожье.
Киев
В Киеве максимально ограничивается:
передвижения людей между Киевом и другими населенными пунктами Украины;
проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и мероприятий по массовым участием граждан;
работа предприятий общественного питания. Но они смогут принимать онлайн заказ на доставку еды;
не будут торговые центры.
Временно прекращается работа:
спортивных комплексов и залов.
заведений бытового обслуживания населения: СПА салонов, салонов красоты, косметологических кабинетов, и другие.
увеселительных заведений - дискотек, ночных клубов, компьютерных клубов.
Будут работать:
продуктовые, хозяйственные магазины и аптеки.
АЗС, банки и банкоматы.
Львов и область
С понедельника, 16 марта, на территории области рекомендуют ограничить собрания, превышающих 10 человек.
Кроме того, будет ограничен доступ клиентов в контакт-центров поставщиков коммунальных услуг, работа которых будет максимально переведена в режим онлайн. Также будет ограничено работу заведений общественного питания и пересмотрен режим работы общественного транспорта во Львовской области.
Черновцы и область
Ранее подобные жесткие меры были введены в Черновицкой области. Кроме того, например, в Черновцах, аптекам и продуктовым магазинам и супермаркетам предложили перейти на круглосуточный режим работы.
Одесса
Мэр Одессы Геннадий Труханов также распорядился с 16 марта прекратить работу всех объектов общего пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек.Однако, это распоряжение носит рекомендательный характер.
В других городах закрываются кафе, рестораны, спортивные и оздоровительные центры, косметологические салоны. Предполагается, что открытыми останутся только аптеки, продуктовые магазины и заправки. На карантин пошла и Верховная Рада, все же не прекратит свою работу.
"Будет предложено изменить график работы Верховной Рады Украины. Верховная Рада не закрывается, Верховная Рада продолжает работать, однако мы меняем очередность пленарных и комитетских недель, и до 3 апреля 2020 годы мы переходим в режим работы в комитетах", - сказал глава парламента Дмитрий Разумков .
Отметим, что на данный момент в Украине четыре человека заразились коронавирусов, что подтверждено лабораторно. Все они жители Черновцов и области. Кроме того, один человек, 71-летняя жительница Радомышль, умерла от смертельно опасной болезни. В то же время стало известно, что у одного из зараженных прослеживается положительная динамика. Недавний экспресс-тест на коронавирус показал отсутствие вируса в крови у пациента