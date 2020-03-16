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Закрывается все: Зеленский сделал срочное обращение к украинцам

понедельник, 16 марта 2020, 17:39
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Президент Украины Владимир Зеленский озвучил правила при карантине во время пандемии коронавируса.

Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном на официальных страницах гаранта.

Он призвал правительство 18 марта с 00:00 утвердить прекращения работы метро, железной дороги, авиа, автобусных перевозок.. Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси, и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамваев.

Теперь все спортзалы, ТРЦ и рестораны закроются не только в Киеве, но и во всех городах Украины. А уже с 12:00 18 марта в Украине прекратится авиа, железнодорожное и автобусное сообщение между городами и областями.

Отмечают, что по этому вопросу 16 марта состоится заседание Кабинета министров. Жесткие меры, если их поддержит Кабмин, вступят в силу в ночь на 17 марта.

Кроме этого, пенсионеры, чьи пенсии менее 5 тысяч гривен в месяц, получат по 1 тысячи надбавки сверху на приобретении лекарств и пищи первой необходимости.

Президент призывает всех оставаться дома. Особенно, людей старше 60 лет.

Как сообщал "Апостроф", 16 марта президент Украины Владимир Зеленский создал координационный совет по противодействию распространению коронавируса COVID-19 на территории страны.

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