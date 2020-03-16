Убийство Гандзюк: в Украину доставили главного подозреваемого, фото

В понедельник, 16 марта, в Украину из Болгарии экстрадировали Алексея Москаленко (Левина), которого подозревают в причастности к нападению на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

После прибытия в Украину Москаленко доставили к месту временного содержания. Суд должен будет избрать ему меру пресечения.

"Как и обещали, мы уверенно двигаемся к тому, чтобы поставить финальную точку в деле Екатерины Гандзюк. Для нас этот вопрос - принципиальный. А экстрадиция подозреваемого ускорит окончательное расследование ее убийства. Должны на примере этого дела показать - каждого, кто совершил преступление, ждет справедливое наказание", – заявил глава СБУ Иван Баканов.

Напомним, Алексея Москаленко (Левина) подозревают в организации нападения на Гандзюк.

Подробнее о расследовании читайте в материале "Апострофа": Год без Кати: почему заказчики убийства Гандзюк до сих пор на свободе.