В Украине первая область приняла жесточайшие меры из-за коронавируса

Вслед за Львовом, где из-за угрозы распространения коронавируса были закрыты все торговые точки, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок, строгие меры карантина введены во всей Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

С понедельника, 16 марта, на территории области рекомендуют ограничить собрания, превышающие 10 человек.

Кроме того, будет ограничен доступ клиентов к контакт-центрам поставщиков коммунальных услуг, работа которых будет максимально переведена в режим онлайн. Также будет ограничена работа заведений общественного питания и пересмотрен режим работы общественного транспорта в Львовской области.

Ранее подобные жесткие меры были введены в Черновицкой области.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице не будут работать торговые центры и закрываются магазины, за исключением продуктовых и хозяйственных магазинов и аптек. Будут работать АЗС, банки и банкоматы.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также распорядился с 16 марта остановить работу всех объектов общего пользования, кроме продуктовых магазинов и аптек.Однако, это распоряжение имеет рекомендательный характер.

Ранее "Апостроф" сообщал, что министр здравоохранения Украины Илья Емец рекомендует рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.