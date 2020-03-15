Во Львове у нескольких человек заподозрили коронавирус: введены жесткие ограничения

С понедельника, 16 марта, во Львове четверо человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, которым в Украине заразились три человека, один из них умер и с понедельника, 16 марта, в городе закрываются все торговые точки, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"С понедельника во Львове закрываем все заведения торговли, кроме продуктовых, аптек и заправок. Официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже", - уточнил он.

Он также сообщил, что в городе в воскресенье, 15 марта, были госпитализованы с признаками ОРВИ 4 человека, которые недавно находились в странах, где зафиксированы случаи коронавируса COVID-19. Биоматериал отобран и направлен на исследование в Киев.

"Все лица молодого возраста, госпитализированы с непродолжительным анамнезом, то есть, они болеют в течение 2-3 дней. Состояние – средней тяжести, угрозы жизни нет", - добавил мэр.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине появились аферисты, которые зарабатывают на коронавирусе.