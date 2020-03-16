Закрывать не собираюсь: в Харькове взбунтовались против решения Зеленского по метро

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что он не будет выполнять распоряжение президента Украины Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена.

Об этом сообщает издание "Украинская правда".

"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксирован ни один случай заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", - сказал Кернес.

Напомним, гарант заявил, что с 12:00 дня 18 марта останавливается междугороднее и межобластное пассажирское сообщение и работа метрополитенов.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский в своем экстренном обращении по поводу ситуации с коронавирусом и мерах по предотвращению эпидемии заявил, что метро в Киеве будет закрыто.