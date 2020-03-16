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Закрытие метро в Киеве: когда ждать транспортного коллапса

понедельник, 16 марта 2020, 19:59
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем экстренном обращении по поводу ситуации с коронавирусом и мерах по предотвращению эпидемии заявил, что метро в Киеве будет закрыто.

"Апостроф" обратился с комментарием в пресс-службу столичного метрополитена с вопросом о том, планируется ли закрытие метро и когда именно оно произойдет. Однако там пока воздерживаются от ответа. Как только мы получим соответствующую информацию, сразу же проинформируем наших читателей.

Отметим, Владимир Зеленский в своем обращении сказал, что с 12:00 18 марта Министерству инфраструктуры стоит запретить железнодорожное, авиа, автобусное межгородское и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов. Решение по этому вопросу в дальнейшем должен принять Кабинет министров и соответствующие распоряжения дать КГГА. Только после этого работа метро будет прекращена.

Напомним, подробнее о планируемых мерах против коронавируса читайте в материале "Апострофа": Тотальный карантин: что сказал Зеленский в срочном обращении к украинцам.

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