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Запрет на метро: Кабмин одобрил чрезвычайные меры по коронавирусу

понедельник, 16 марта 2020, 22:48
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Фото: кадр из сюжета "5 канала"

В понедельник, 16 марта, Кабинет министров Украины одобрил предложение президента Владимира Зеленского о закрытии метро для предотвращения распространения коронавируса.

Комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьер-министра Украины приняла решение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта.

Ранее в своем видеообращении Зеленский призвал правительство 18 марта с 00:00 утвердить прекращения работы метро, железной дороги, авиа, автобусных перевозок. Городские перевозки могут осуществляться в режиме до 10 человек в маршрутных такси и такси, и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамваев.

По предложению Зеленского, все спортзалы, ТРЦ и рестораны должны быть закрыты не только в Киеве, но и во всех городах Украины. А уже с 12:00 18 марта в Украине должно быть прекращено авиа, железнодорожное и автобусное сообщение между городами и областями.

Напомним, подробнее о мерах против коронавируса читайте в материале "Апострофа": Тотальный карантин: что сказал Зеленский в срочном обращении к украинцам.

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