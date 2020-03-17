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Дело Гандзюк: стало известно о важном решении по главному подозреваемому в убийстве активистки

вторник, 17 марта 2020, 19:59
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В вторник, 17 марта, Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко), которого экстрадировали из Болгарии по подозрению в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на hromadske.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая требовала взять Левина под стражу из-за высокого риска побега подозреваемого, давления с его стороны на свидетелей, других фигурантов дела, а также возможность уничтожение вещественных доказательств.

Аргументы адвокат Левина, который просил отпустить своего подзащитного под ночной домашний арест или личное обязательство, отмечая необоснованность подозрения и недоказанность рисков, суд отклонил.

Подозреваемый Алексей Левин отрицает свою вину в преступлении против Екатерины Гандзюк, утверждая, что в августе 2018 года не сбежал из страны, а выехал в Болгарию из-за болезни жены, что подтверждают медицинские справки.

Заседание Печерского суда проходило только с участием сторон дела из-за угрозы распространения в Украине коронавируса.

Подробнее о том как расследовалось дело Гандзюк читайте в материале "Апострофа": Год без Кати: почему заказчики убийства Гандзюк до сих пор на свободе

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