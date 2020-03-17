Догонит Черновцы? Появились тревожные данные по коронавирусу еще в одном городе Украины

Во Львове коронавирус, от которого во вторник, 17 марта, в Черновцах умерла 33-летняя женщина, подозревают у 22 человек.

Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько.

По его словам, во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу за час госпитализированы 6 человек с подозрением на коронавирус.

Все инфицированные находились за границей в странах, где зафиксирован COVID-19. У всех пациентов клинические проявления острой респираторной инфекции.

"Состояние всех больных - стабильное, у одного человека - пневмония. Проводятся обследования, анализы на COVID-19 будут отправлены в Киев", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", по данным МОЗ, коронавирусом в Украине заразились двое детей, одному из которых меньше года, второму – меньше двух.