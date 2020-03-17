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Уже больше 10: коронавирус в Украине поразил маленьких детей

вторник, 17 марта 2020, 21:02
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Фото: Фото из открытых источников

Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине выросло до 14 человек, в том числе и два летальных, одним из которых стала смерть женщины в Черновцах из-за COVID-19.

Об этом сообщил во вторник вечером, 17 марта, Минздрав на Facebook-странице.

"По состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных", - говорится в сообщении.

А именно: в Черновицкой области обнаружили 10 инфицированных, в Житомирской - 1, в Киевской - 1 и в Киеве - 2.

"Из обнаруженных сегодня: Киевская обл. (1) - 44-летний мужчина, был заграницей; Черновицкая (6) - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая", - добавляют в МОЗ.

Как сообщал "Апостроф", в Украине умерла зараженная коронавирусом 71-летняя пенсионерка из Житомирской области.

Ранее в столице Украины женщине с признаками острой вирусной инфекции отказали в тестировании на COVID-19. По словам жителя Киева, у его матери было диагностировано подозрение на вирусную пневмонию после того, как 7 марта у нее повысилась температура, появился кашель и общее недомогание.

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