В Украине вторая смерть от коронавируса: умерла молодая женщина

В Украине подтвержден второй случай смерти от коронавируса, из-за которого в стране введен жесткий режим карантина.

Об этом сообщили в Минздраве Украины.

Как стало известно, речь идет о молодой женщине в Черновцах, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.

Кроме подтверждения второго случая смерти от коронавируса, Минздрав также сообщил о 7 новых случаях заражения смертельным вирусом. Отмечается, что в Украине COVID-19 заболели двое маленьких детей - одному нет года, другому - двух.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в Киеве коронавирусом заболели два человека: один из них – студент, который контактировал с зараженной пенсионеркой, а другая – туристка.