Переболеем почти все: озвучен прогноз по коронавирусу в Украине

Учитывая быстрое распространение коронавируса и очень простой способ его передачи, большинство жителей Украины рискует перенести болезнь, которую он вызывает, в разных формах.

Такое мнение высказала на своей Facebook-странице врач-онколог Татьяна Рослякова.

"Мы переболеем почти все, в легкой или средней форме, это неизбежно, учитывая быстрое распространение и очень простой способ передачи. Но старики, ослабленные другими хроническими заболеваниями люди, онковыздоравливающие на этапе химиотерапии-вот крайне высокая группа риска по наиболее грозным осложнениям", - написала медик в своем посте.

По ее словам, киевские реанимации заполняются пациентами с пневмониями, что указывает на то, что случаев заражения коронавирусом в Украине может быть больше, чем сообщает официальная статистика. Однако, пациентам, даже находящимся с пневмонией в реанимациях киевских больниц, не делают тест на COVID 19, ссылаясь на отсутствие эпидемического анамнеза.

"В итоге пациентке, находящейся с пятницы в реанимации одной из городских Киевский больниц с двусторонней пневмонией, после долгих раздумий, наверное, руководства клиники, ведь тестов получили всего 11 - таки провели тестирование во вторник и подтвердили COVID 19. В пятидневном контакте оказались естественно все сотрудники отделения, конечно же, работавшие без средств дополнительной защиты, а соответственно их родственники, друзья, да сами умножайте на сколько хотите", - описывает картину распространения коронавируса Татьяна Рослякова.

Как сообщал "Апостроф", в Украине разворачивается ажиотаж вокруг медицинских масок из-за угрозы распространения коронавируса.