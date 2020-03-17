RU  UA  EN

вторник, 17 марта
  • НБУ:USD 27.70
  • НБУ:EUR 30.00
НБУ:USD  27.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 марта

17:53
Почему в Киеве закрыли метро: в Минздраве дали четкий ответ
17:37
Нардеп "Юзик" попал в аварию в Киеве: фото с места ДТП
17:20
В Минздраве сделали тревожное заявление по карантину из-за коронавируса
17:12
Актриса Ольга Куриленко ответила на расспросы фанов о ее заболевании коронавирусом Lime
17:08
Карантин в Киеве: названо точное время прекращения движения поездов
16:57
Озвучено жесткое условие пропуска киевлян в общественный транспорт
16:42
Мифы про коронавирус: доктор Комаровский опроверг слухи и рассказал о профилактике
16:30
Коронавирус в Киеве: врач назвал главную опасность закрытия метро
16:18
Зеленского призвали инициировать дисциплинарное производство против главы ГНС Верланова
16:10
Алла Костромичева не смогла вернуться в Украину до закрытия границ и попросила о помощи Lime
15:54
Тепло задержится ненадолго: синоптик предупредила о резком похолодании
15:45
Брифинг властей Киева про условия карантина: онлайн трансляция
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Минздраве сделали тревожное заявление по карантину из-за коронавируса

вторник, 17 марта 2020, 17:20
переглянути новину українською

Министерство здравоохранения не исключает продления срока карантина в связи с распространением коронавируса в Украине, но решение по этому поводу будут принимать уже в апреле.

Об этом сообщает УНИАН.

"Все мероприятия, которые мы делаем, мы делаем с превентивной целью. В то же время мы не исключаем введения мер реагирования в случае массового распространения заболеваемости в Украине", – сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что карантин будут продлевать с учетом эпидемиологической ситуации в Евросоюзе и соседних стран.

И добавил, что Минздрав учтет позицию правительства ближе к дате истечения срока карантина.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в Киеве коронавирусом заболели два человека: один из них – студент, который контактировал с зараженной пенсионеркой, а другая – туристка.

Фотогалереи

Все
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: