В Минздраве сделали тревожное заявление по карантину из-за коронавируса

Министерство здравоохранения не исключает продления срока карантина в связи с распространением коронавируса в Украине, но решение по этому поводу будут принимать уже в апреле.

Об этом сообщает УНИАН.

"Все мероприятия, которые мы делаем, мы делаем с превентивной целью. В то же время мы не исключаем введения мер реагирования в случае массового распространения заболеваемости в Украине", – сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ляшко отметил, что карантин будут продлевать с учетом эпидемиологической ситуации в Евросоюзе и соседних стран.

И добавил, что Минздрав учтет позицию правительства ближе к дате истечения срока карантина.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в Киеве коронавирусом заболели два человека: один из них – студент, который контактировал с зараженной пенсионеркой, а другая – туристка.